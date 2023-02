Festnahme nach Tod mehrerer junger Drogenkonsumenten

Mülheim (dpa/lnw)

Nach dem Tod von drei jungen Drogenkonsumenten und einem weiteren lebensgefährlichen Fall in Mülheim hat die Polizei einen Ermittlungserfolg erzielt. Am Mittwoch sei bei einer Durchsuchungsaktion ein verschreibungspflichtiges Medikament sichergestellt worden, bei dem es sich vermutlich um Oxycodon handele, teilte die Polizei in Essen mit.

Von dpa