Feuer in Haus gelegt: 73-Jähriger in Hannover gefasst

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in einer Wohnung in Rheine wurde der Tatverdächtige auf der Flucht mit seinem Auto in Hannover gefasst. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft soll der 73-Jährige in der Nacht auf Donnerstag in einer Erdgeschosswohnung Feuer gelegt haben und anschließend vom Tatort im Kreis Steinfurt geflüchtet sein. Anwohner bemerkten die Flammen, verletzt wurde in dem Mehrfamilienhaus niemand. Die Feuerwehr verhinderte einen größeren Schaden.

