Weeze (dpa/lnw)

In einem Industriegebiet in Weeze (Kreis Kleve) ist am frühen Freitagmorgen eine Halle in Brand geraten. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Anwohner in Weeze und Kevelaer sollten vorsorglich Türen und Fenster geschlossen halten, teilte die Leitstelle mit. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa