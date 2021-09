Feuer in Unterkunft: Ex-Bewohner Mordversuch freigesprochen

Aachen (dpa/lnw)

Acht Monat nach dem Brand in einer Asylunterkunft in Schleiden in der Eifel hat das Landgericht Aachen einen 29 Jahre alten Mann vom Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen. Zuvor hätten Staatsanwaltschaft und Verteidigung den Freispruch beantragt, sagte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch.

Von dpa