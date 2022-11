Feuerwehr befreit Frau aus brennendem Zimmer

Detmold (dpa/lnw)

Aus einem brennenden Zimmer hat die Feuerwehr in Detmold eine schwer verletzte Frau gerettet. Weil die Einsatzkräfte sie wegen der starken Ausbreitung des Feuers nicht von innen erreichen konnten, befreiten sie die 80-Jährige mithilfe einer Drehleiter aus dem Zweifamilienhaus, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Gemeinsam mit ihrem ebenfalls verletzten 56 Jahre alten Sohn, der sich vor dem Gebäude befand, wurde die Frau am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa