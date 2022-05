Feuerwehr findet bei Kellerbrand Bewusstlosen: Lebensgefahr

Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Duisburg hat die Feuerwehr im Keller einen bewusstlosen Mann gefunden.

Die Einsatzkräfte brachten ihn am Sonntag aus dem Gebäude, bevor er vom Rettungsdienst reanimiert wurde, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Verletzte sei in eine Spezialklinik gebracht worden. Lebensgefahr könne weiter nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher. Das Feuer sei in einem Werkraum im Keller ausgebrochen und habe schnell gelöscht werden können. Die verrauchte Wohnung sei derzeit allerdings nicht bewohnbar. Die andere Doppelhaushälfte könne weiterhin genutzt werden, so der Sprecher. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.