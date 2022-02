Feuerwehr liefert sich Fangspiel mit ausgebüxtem Pfau

Grevenbroich (dpa/lnw)

Eine Jagd durch Gärten, Gebüsche und Garagenhöfe auf einen ausgebüxten Pfau hat die Feuerwehr in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) tagelang auf Trab gehalten. Nachdem es bereits in den vergangenen Tagen zahlreiche Sichtungen eines Pfaues gegeben hatte und alle Versuche das Tier einzufangen, gescheitert waren, endete die Verfolgung nun am Samstag «mit einem unerwarteten Doppelerfolg», wie die Feuerwehr mitteilte. Anwohner hätten in ihrem Garten zwei herrenlose Pfauen gesichtet. Gemeinsam mit der Grevenbroicher Initiative «Tiernotruf» sei es nach rund zwei Stunden gelungen, die Pfaue unverletzt zu fassen.

Von dpa