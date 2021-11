Feuerwehr rettet Bahnreisende aus 15 Metern Höhe

Mönchengladbach (dpa/lnw)

In Mönchengladbach hat die Feuerwehr eine Gruppe Fahrgäste der Deutschen Bahn von einer Überführung in 15 Metern Höhe gerettet. Wegen einer abgerissenen Oberleitung war die Regionalbahn am Sonntagabend im Ortsteil Geistenbeck auf der Bahntrasse oberhalb einer Straße zum Stehen gekommen, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. 13 Fahrgäste seien mit einer Drehleiter gerettet worden - darunter auch eine Familie mit einem Kleinkind sowie mehrere Radfahrer mit ihren Fahrrädern.

Von dpa