Feuerwehr rettet Karussellfahrgäste aus 30 Metern Höhe

24 Menschen, darunter viele Kinder, haben in Halle in einem defekten Karussell in 30 Metern Höhe ausharren müssen - und das bei winterlichen Temperaturen. Konnten die Kirmesgäste die Nerven bewahren, bis die Feuerwehr sie mit Drehleitern rettete?

In rund 30 Metern Höhe haben 24 Menschen in einem stillstehenden Kirmeskarussell auf Rettung warten müssen. Das Kettenkarussell war am Samstagnachmittag in Halle (Westfalen) aufgrund eines technischen Defekts stehen geblieben. Das Rondell mit den Sitzgondeln konnte nicht mehr abgesenkt werden. Nach und nach mussten die Fahrgäste, darunter auch viele Kinder, einzeln mit Drehleitern der Feuerwehr befreit werden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag ausführte. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall sorgte für einen Schrecken im Kirmesvergnügen. Familien und auch viele allein fahrende Kinder hatten sich auf die Fahrt in luftiger Höhe gefreut. Als das Karussell plötzlich mittendrin zum Stillstand kam, sei aber niemand in Panik verfallen. «Alle blieben ruhig und besonnen und warteten geduldig auf Hilfe», sagte der Sprecher. Höhenretter der Feuerwehr brachten die Fahrgäste einzeln im Korb einer Drehleiter zu Boden. Wenig später wurde zur Unterstützung noch eine weitere Drehleiter angefordert.

Den letzten Wartenden, die rund 75 Minuten in 30 Metern Höhe ausharren mussten, dürfte allerdings kalt geworden sein. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschten in Halle Temperaturen knapp über null Grad, hieß es. Die Ursache für den Ausfall des Fahrgeschäfts war zunächst noch unklar.