Feuerwehr rettet Katzenjunges aus Motorraum eines Autos

Kranenburg (dpa/lnw)

Die Feuerwehr hat in Kranenburg an der Grenze zur Niederlande eine Jungkatze aus dem Motorraum eines Autos gerettet. Am Samstagnachmittag waren Passanten auf einem Parkplatz wegen Geräuschen auf das Tier im geparkten Wagen aufmerksam geworden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Von dpa