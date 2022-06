Feuerwehr sichert Tankstelle nach Flüssiggasaustritt ab

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Der Austritt von Flüssiggas hat an einer Tankstelle in Mönchengladbach für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Feuerwehr erklärte, wurden die Einsatzkräfte am Freitag von einem Kunden der Tankstelle alarmiert. Als sie eintrafen, hatte er bereits den Notausschalter der Zapfsäule betätigt; es strömte aber weiterhin Gas aus einem Loch im Tankschlauch aus.

Von dpa