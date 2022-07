Feuerwehr warnt: Baden im Rhein ist lebensgefährlich

Köln (dpa/lnw)

Die Feuerwehr Köln warnt die Menschen vor dem Baden im Rhein. «Wir schätzen die Gefahr sehr hoch ein und raten dringend davon ab, im Rhein zu schwimmen», sagte der stellvertretende Leiter der Berufsfeuerwehr, Volker Ruster, am Mittwoch in Köln. Feuerwehrleute zeigten dort, wie Rettungsaktionen im Fluss ablaufen. In diesem Jahr seien allein im Kölner Stadtgebiet bereits zwei Menschen im Rhein ertrunken - dabei habe die Sommersaison erst begonnen. Neun Menschen konnten aus dem Rhein gerettet werden.

Von dpa