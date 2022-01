Feuerwehr zieht Unfallopfer aus brennendem Auto - tot

Der 55-Jährige sei trotz Reanimationsversuchen am Unfallort gestorben, teilten die Einsatzkräfte am Mittwoch mit. Der Fahrer war nach Polizeiangaben am frühen Mittwochmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Betonpfeiler gekracht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag das Auto auf der Seite und der Motorraum stand in Flammen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.