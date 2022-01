Feuerwerk-Explosion: Verletzter soll außer Lebensgefahr sein

Hennef (dpa/lnw)

Nach der Explosion eines Feuerwerkskörpers in Hennef, bei der ein 37-Jähriger ums Leben gekommen war, soll der zweite verletzte Mann mittlerweile außer Lebensgefahr sein. Das seien momentan die Informationen der Polizei, sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises am Montag. Man habe ihn noch nicht vernehmen können. Daher sei auch noch unklar, was genau bei der Explosion geschehen sei.

Von dpa