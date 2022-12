Finanzministerkonferenz: Optendrenk zum Vorsitzenden gewählt

Düsseldorf/Berlin (dpa)

NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) ist zum Vorsitzenden der Finanzministerkonferenz (FMK) gewählt worden. Der 53-Jährige wurde am Donnerstag in Berlin einstimmig ernannt, wie das Finanzministerium in Düsseldorf mitteilte. Er tritt am 1. Januar 2023 die Nachfolge der rheinland-pfälzischen Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) an, die das Amt turnusmäßig zum Jahresende abgeben wird und fortan stellvertretende Vorsitzende sein wird.

Von dpa