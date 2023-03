Fleischproduzent Westfleisch macht wieder Gewinn

Münster (dpa/lnw)

Nach einem verlustreichen Jahr ist dem Fleischproduzenten Westfleisch die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen. Der Schlachthof-Betreiber aus Münster berichtete am Montagabend auf Grundlage von vorläufigen Zahlen von 26 Millionen Euro Gewinn im vergangenen Jahr. 2021 waren es dem Geschäftsbericht zufolge noch 12 Millionen Verlust. Damals machten Westfleisch die Folgen von Corona und Afrikanischer Schweinepest zu schaffen. Inzwischen läuft es nach Firmenangaben wieder besser: Der Umsatz legte vergangenes Jahr um 17 Prozent auf 3 Milliarden Euro zu. Das lag an deutlich gestiegenen Preisen.

Von dpa