Flick besucht Borussia und gibt Hofmann WM-Garantie

Rottach-Egern (dpa)

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat Offensivspieler Jonas Hofmann eine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft im November und Dezember in Katar garantiert. «Wenn man die letzten Spiele sieht, dann muss man sagen, dass er schon gesetzt ist», sagte Flick der «Rheinischen Post» zufolge. Der Bundestrainer und U21-Coach Antonio Di Salvo hatten das Bundesligateam von Borussia Mönchengladbach am Donnerstag im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee besucht.

Von dpa