Flick zur BVB-Chance: «Qualität von Bayern ist enorm hoch»

München (dpa)

Bundestrainer Hansi Flick beobachtet mit Freude den neu entbrannten Titelkampf in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund, glaubt aber weiterhin an den nächsten Titelgewinn seines Ex-Vereins. «Es ist einen Ticken spannender geworden», sagte Flick am Freitag in einem Pressegespräch. Der 57-Jährige war vor seinem Wechsel zum DFB in den vergangenen zwei Spielzeiten mit den Münchnern deutscher Meister geworden.

