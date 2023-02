Flüchtlingsgipfel: Kommunen machen Druck auf Land und Bund

Düsseldorf (dpa)

Die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen pochen vor dem Flüchtlingsgipfel in Berlin auf mehr Hilfe von Land und Bund. Finanzschwache Kommunen schafften es nicht allein, «die Menschen aus den Containern, aus den Turnhallen heraus in ordentliche Wohnungen zu bringen», sagte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW, Eckhard Ruthemeyer (CDU), am Donnerstag im WDR5-Interview.

Von dpa