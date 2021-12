Flughafen: Start für «Überholspuren» an Kontrollen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Am Düsseldorfer Flughafen gibt es jetzt an mehreren Kontrollspuren die Möglichkeit für Passagiere, andere zu überholen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage sagte, sind fünf von sechs umgebauten Spuren seit vergangener Woche in Betrieb. Ziel ist es, dass mehrere Passagiere gleichzeitig ihre Sachen in die Plastikkörbe vor der Röntgenkontrolle legen können. Routinierte Vielflieger könnten laut Bundespolizei dann zum Beispiel eine Familie überholen, die länger braucht.

Von dpa