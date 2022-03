Flugzeug im Garten: Ursache für Cessna-Absturz noch unklar

Sankt Augustin (dpa/lnw)

Einen Tag nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Sankt Augustin ist die Ursache weiter unklar. Experten der Flugunfalluntersuchung seien noch an der Unfallstelle und begutachteten die Cessna, sagte ein Sprecher der Kreispolizei Rhein-Sieg am Donnerstag. Wenn dies abgeschlossen ist, solle das Wrack mit Hilfe eines Krans abtransportiert werden.

Von dpa