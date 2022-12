Flutkatastrophe 2021: Hunderte Tonnen Müll lagern in Hagen

Hagen (dpa/lnw)

Knapp 17 Monate nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 warten Hunderte Tonnen Abfall weiter auf die endgültige Entsorgung. Der Abfall werde in Hagen zwischengelagert, es handle sich überwiegend um Boden und Bauschutt, teilte das NRW-Umweltministerium in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage zweier FDP-Abgeordneter mit. Mit der Entsorgung will man bis Ende des Jahres fertig sein.

Von dpa