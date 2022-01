Flutkatastrophe: Grüne-Protest gegen «lückenhafte Akten»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Grünen haben gegen die aus ihrer Sicht unvollständigen Datenlage des Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe protestiert. «Was der Deutsche Wetterdienst uns an Einsicht in seine Kommunikation mit den Behörden, insbesondere der Landesregierung gewährt, ist eine skandalöse Beeinträchtigung der nötigen Aufklärungsarbeit», kritisierte der Grünen-Obmann Johannes Remmel. Er habe die Ausschusssitzung am Freitag deswegen unter Protest verlassen.

Von dpa