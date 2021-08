Flutschäden und viel Verkehr sorgen für Staus in NRW

Die Flutschäden an mehreren Autobahnen in NRW und ein hohes Verkehrsaufkommen haben am Freitagnachmittag zu zahlreichen Staus auf den Autobahnen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes geführt. Insgesamt summierten sich die Blechschlangen auf mehr als 300 Kilometer, wie ein Sprecher des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) Nordrhein berichtete. Eine durchgreifende Besserung der Verkehrslage in NRW ist nach Einschätzung des ADAC an diesem Wochenende kaum zu erwarten.

Der Autobmobil-Club hatte bereits vor dem Wochenende wegen der Hochwasserschäden an der A1 und der A61 und des Ferienendes in Nordrhein-Westfalen vor einem drohenden Verkehrskollaps auf den Autobahnen rund um Köln gewarnt. «Es sieht leider so aus wie wir befürchtet haben», sagte Thomas Müther vom ADAC Nordrhein am Freitag. Die Autobahnsperrungen, der Berufsverkehr und die ersten Reiserückkehrer seien mehr, als das angespannte Autobahnnetz um Köln aktuell problemlos verkraften könne.

«Der Kölner Autobahnring ist zur Zeit ein einziges Nadelöhr», sagte Müther. Es gebe auch kaum Ausweichmöglichkeiten. Die meisten klassischen Ausweichrouten seien ebenfalls überlastet. «Da helfen nur gute Nerven und viel Geduld.» Auch auf anderen Nord-Süd-Strecken wie der Sauerlandlinie gab es nach seinen Worte zahlreich Staus.