Folkwang zeigt Zeichnungen Fellinis und Filmszenen

Das Museum Folkwang in Essen.

Gezeigt werden in der Schau vom 12. November bis zum 20. Februar nächsten Jahres rund 220 Zeichnungen Fellinis aus den 1950er bis in die frühen 1980er Jahre. Die Zeichnungen seien für Fellini selbst und für Mitarbeiter, Maskenbilder und Kostümproduzenten unverzichtbare Arbeitsmittel gewesen, erklärte das Museum. Ihnen gegenübergestellt würden die später tatsächlich realisierten Filmszenen in Filmausschnitten, Drehbuchauszügen oder Filmplakaten.