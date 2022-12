Forderung nach mehr Geld für Kinder, Sicherheit, Verkehr

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Fraktionsspitzen der Regierungskoalition von CDU und Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag stellen am Dienstag (13.30 Uhr) Änderungsanträge zum Haushaltsplan 2023 vor. Das Landesparlament hatte in der vergangenen Woche in zweiter Lesung über das Haushaltsgesetz für das kommende Jahr beraten. Der Entwurf sieht Ausgaben in Höhe von rund 105 Milliarden Euro vor.

Von dpa