Formfehler bei Bestellung: Ärzte streiten mit Kassen

Essen (dpa/lnw)

Tausende Hausarztpraxen in Nordrhein-Westfalen sind mit Regressforderungen von Krankenkassen konfrontiert, weil ihnen wohl Formfehler bei der Impfstoffbestellung unterlaufen sind. Das bestätigte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung am Samstag. Dabei gehe es unter anderem um Impfungen gegen die Gürtelrose, eine Krankheit mit schmerzhaftem Hautausschlag. In 4500 Fällen allein im Bereich Nordrhein bemängelten Krankenkassen, dass Ärzte den Impfstoff in Einzeldosen für ihre Patienten bestellt hätten - anstatt in größeren Gebinden für den Praxisbedarf.

