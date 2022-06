Forscher: 2022 zwei Prozent Wirtschaftswachstum in NRW

Düsseldorf/Essen (dpa/lnw)

Trotz stark gestiegener Energiepreise und Lieferketten-Problemen rechnen Experten in diesem Jahr mit einem Wirtschaftswachstum in Nordrhein-Westfalen von 2,0 Prozent. Damit dürfte die Wirtschaftsaktivität in NRW so stark steigen wie in Deutschland insgesamt, berichtete das RWI-Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung am Dienstag in seinem neuen Konjunkturbericht. Mitte Februar, noch vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, hatte das RWI für NRW noch ein Wachstum von 3,6 Prozent prognostiziert. Für 2023 rechnen die Forscher jetzt mit einem Wachstum von 2,5 Prozent.

Von dpa