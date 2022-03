Forscher sehen Paralleljustiz als Milieuproblem

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die sogenannte Paralleljustiz ist Wissenschaftlern zufolge in Nordrhein-Westfalen vor allem ein milieuspezifisches Problem. Das haben Forscher am Donnerstag in Düsseldorf bei der Vorstellung eines «Lagebildes Paralleljustiz» ausgeführt, das unter Federführung des NRW-Justizministeriums entstanden ist. Die Religion spiele dabei zwar manchmal eine Rolle. Ausschlaggebend seien aber die traditionellen Werte der Herkunftsregion, hieß es. Das Lagebild könne nicht mit Statistiken, Zahlen und Fakten aufwarten, räumte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) ein.

Von dpa