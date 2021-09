Fortuna Düsseldorf bangt nach Fußverletzung um Zimmermann

Düsseldorf (dpa/lnw)

Fortuna Düsseldorf bangt vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SC Paderborn am Samstag (13.30 Uhr) um den Einsatz von Außenverteidiger Matthias Zimmermann. «Es hat ihn übel erwischt. Er wurde genäht und konnte heute das erste Mal in einen Fußballschuh», sagte Fortuna-Trainer Christian Preußer am Donnerstag. Zimmermann hatte sich am vergangenen Samstag beim Spiel in Ingolstadt (2:1) eine Fleischwunde am Fuß zugezogen. Ob er auflaufen kann, soll am Freitag entschieden werden. «Er will unbedingt spielen und der Heilungsprozess verläuft sehr gut», meinte Preußer.

Von dpa