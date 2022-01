Fortuna-Fans fordern Trainerwechsel

Düsseldorf (dpa/lnw)

Auf die Forderung einiger Fans des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, Trainer Christian Preußer zu entlassen, hat Klaus Allofs reagiert und Verständnis gezeigt. «Unsere sportliche Situation ist sehr kritisch und ich kann daher die Sorgen der Fans nachvollziehen. Ich nehme diese Sorgen sehr ernst und sehe mich auch absolut in der Pflicht, die Fortuna sportlich wieder in die Erfolgsspur zu bringen», gab der Sportvorstand des Clubs via Twitter bekannt.

Von dpa