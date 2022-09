Fortuna: Keine Vertragsgespräche mit Trainer Thioune

Düsseldorf (dpa)

Trotz des guten Starts in der 2. Fußball-Bundesliga und eines auf den ersten Blick auslaufenden Vertrags will Fortuna Düsseldorf zunächst keine Vertragsgespräche mit Trainer Daniel Thioune führen. Durch eine Klausel ist sein Verbleib quasi gesichert. Nach Informationen der «Rheinischen Post» verlängert sich der Kontrakt automatisch, falls die Fortuna in dieser Saison mindestens Rang neun erreicht. Sportvorstand Klaus Allofs bestätigte dies dem Blatt indirekt.

Von dpa