Fotograf bei Derby von Fackel getroffen - Fan verletzt

Gelsenkirchen (dpa)

Eine Frau ist beim Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund von Pyrotechnik verletzt worden. Die 30-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei in der Nordkurve der Schalke-Fans Verbrennungen am Auge und am Augenlid und musste im Krankenhaus behandelt werden. Bereits vor dem Spiel am Samstag (2:2) war ein Fotograf im Stadion von einer Bengalischen Fackel, die aus dem Gästeblock der BVB-Fans geworfen wurde, getroffen worden.

Von dpa