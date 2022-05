Frau bei Unfall getötet: Autofahrer verschwindet

Bochum (dpa/lnw)

Ein Autofahrer hat in Bochum eine Frau überfahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Die Frau starb wenig später in einem Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Die 58 Jahre alte Bochumerin überquerte am späten Freitagabend eine Einmündung, als sie von dem abbiegenden Auto erfasst und auf die Straße geschleudert wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Von dpa