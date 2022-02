Frau beraubt: Verdächtiger nach Kartengebrauch festgenommen

Münster (dpa/lnw)

Eine 72 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend in der Dortmunder Innenstadt auf der Straße umgestoßen und beraubt worden. Die Seniorin sei gegen 22.30 Uhr mit zwei Begleiterinnen unterwegs gewesen. Vor einer Bäckerei sei sie von hinten umgestoßen worden, so dass sie in der Busspur zu Boden fiel und sich eine Platzwunde am Kopf zuzog, teilte die Polizei am Freitag mit. Der mutmaßliche Täter (28) habe ihr die Handtasche sowie einen Regenschirm entrissen und sei dann entkommen. Die Platzwunde am Kopf der 72-jährigen wurde im Krankenhaus ambulant versorgt.

Von dpa