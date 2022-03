Frau brutal auf Gehweg attackiert: Ex-Partner in U-Haft

Paderborn (dpa/lnw)

Er soll seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer Bierflasche niedergeschlagen, an den Haaren über den Gehweg geschleift und mit einem Metallgegenstand attackiert haben. Ein 54-Jähriger sitzt nach der brutalen Attacke auf die 41-jährige Frau in Paderborn am Donnerstag in Untersuchungshaft. Ein Richter habe wegen gefährlicher Körperverletzung Haftbefehl erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Das Opfer musste den Angaben zufolge operiert werden und werde weiter stationär behandelt.

Von dpa