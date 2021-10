Frau fährt mit Taxi zu Überfall: Fahrer verweigert Flucht

Köln (dpa/lnw)

Nach einem gescheiterten Raubüberfall an einer Kölner Tankstelle hat ein resoluter Taxifahrer der mutmaßlichen Täterin die Mitfahrt verweigert und so bei der Festnahme der 19-Jährigen geholfen. Die Frau habe sich von dem 59 Jahre alten Taxifahrer vor der Tat am frühen Freitagmorgen bereits zu der Tankstelle bringen lassen, teilte die Polizei mit.

Von dpa