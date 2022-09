Frau gegen Kopf getreten: Mordkommission ermittelt

Köln (dpa/lnw)

Nach einem Angriff auf seine Lebensgefährtin ermittelt in Köln eine Mordkommission gegen einen 26 Jahre alten Mann. Er soll im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses seiner am Boden liegenden 39-jährigen Lebenspartnerin laut Zeugenaussagen mehrfach gegen den Kopf getreten und sie schwer verletzt haben. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Dienstag gemeinsam mit. Nach dem Angriff am Sonntag war der Mann festgenommen worden.

Von dpa