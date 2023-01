Frau lebensgefährlich verletzt: Verdächtiger festgenommen

Kerpen (dpa/lnw)

Nach der versuchten Tötung einer 26-jährigen Frau in Kerpen ist ihr tatverdächtiger Bruder in der Nacht zum Mittwoch festgenommen worden. Der 19-Jährige soll seine Schwester am Dienstag in deren Wohnung mit einem spitzen Gegenstand lebensgefährlich verletzt haben. Ermittler nahmen ihn in einer Tankstelle in Merzenich (Kreis Düren) fest, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln mitteilten.

Von dpa