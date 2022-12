Frau mit Messer schwer verletzt: Ehemann tatverdächtig

Die Frau sei vor Ort erstversorgt und dann in einem Krankenhaus operiert worden, teilte die Polizei in Dortmund am Sonntag mit. Die 35-Jährige sei nicht in Lebensgefahr. Zu den Hintergründen der Tat vom Samstagabend teilte die Polizei nichts mit. Der Verdächtige sollte einem Haftrichter vorgeführt werden, um ihn in Untersuchungshaft zu nehmen.