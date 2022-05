Frau soll schwerkranken Bruder getötet haben

Eine 63 Jahre alte Frau soll ihren schwerkranken älteren Bruder mit einem Medikamenten-Cocktail im Bananenbrei getötet haben. Vor dem Landgericht Köln hat am Montag der Mordprozess gegen sie begonnen. Das Opfer soll augfrund der Vergiftung bewusstlos geworden und schließlich gestorben sein. Die Verteidigerin der 63-Jährigen kündigte an, dass die Angeklagte sich zu den Vorwürfen äußern wolle.

Laut Staatsanwaltschaft soll die Angeklagte nach einem Fahrradunfall ihres Bruders im Jahr 2014 dessen gesetzliche Betreuung bis kurz vor seinem Tod im September 2021 innegehabt haben. Das Amtsgericht habe sie jedoch Anfang September von dieser Aufgabe abberufen. Vor einem geplanten Urlaub der Angeklagten habe der neu bestellte Betreuer eine Unterbringung des Bruders in einer Tagespflege geplant. «Die Angeklagte wollte das verhindern», hieß es in der Anklageschrift. Sie soll versucht haben, sich auch selbst das Leben zu nehmen, was ihr aber misslungen sei.

Bereits 1976 soll der Bruder, der ein Jahr älter war als die Frau, bei einem Motorradunfall schwer verletzt worden sein und danach an einer halbseitigen Lähmung sowie einer Spastik im Bein gelitten haben. Nach dem Radunfall 2014 habe der Mann schließlich noch zusätzlich an Epilepsie gelitten.