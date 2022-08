Frau stirbt einen Tag nach nächtlichem Sturz mit E-Scooter

Paderborn (dpa/lnw)

Eine 32-jährige Frau ist einen Tag nach einem Sturz mit einem gemieteten E-Scooter im Paderborner Stadtteil Schloß Neuhaus in einer Klinik gestorben. Der Alleinunfall habe sich bereits am frühen Samstagmorgen ereignet, teilte die Polizei am Montag mit. Der Unfall sei aber erst mit dem Tod der 32-Jährigen gemeldet worden.

Von dpa