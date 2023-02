Frau von Anhänger überrollt: Polizei ermittelt gegen Fahrer

Nach einem tödlichen Unfall im Landkreis Lippe, bei dem eine Frau nach einem Karnevalsumzug von einem Traktoranhänger überrollt wurde, ermittelt die Polizei gegen den 54 Jahre alten Fahrer. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der Mann während der Fahrt alkoholisiert war, teilte die Polizei am Montag mit. Ihm sei eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt worden. Ermittelt werde wegen fahrlässiger Tötung.

Die 56-Jährige hatte laut Polizeiangaben am Samstagnachmittag auf dem Rückweg von dem Umzug im Kalletaler Ortsteil Kalldorf als Beifahrerin auf dem Traktor gesessen. Aus noch unklarer Ursache habe sie sich zu einer Person im Anhänger herübergelehnt und sei dabei zwischen Traktor und Anhänger gestürzt. Obwohl der Fahrer sofort gestoppt habe, sei die Frau noch vom Anhänger überrollt worden und an der Unfallstelle gestorben. Weitere Karnvealsfeierlichkeiten in Kalldorf seien vom Bürgermeister «vorzeitig beendet» worden.