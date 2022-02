Frau wollte Mann verlassen und wurde getötet: Mordprozess

Mit 17 Messerstichen soll der Angeklagte seine Frau getötet haben: Vor dem Landgericht Aachen hat am heutigen Mittwoch ein Prozess wegen Mordes gegen einen 27 Jahre alten Familienvater begonnen. Laut Anklage soll der Mann die Tat bei einem Familienausflug begangen haben, weil seine Frau sich von ihm trennen und scheiden lassen wollte. Zu Prozessbeginn am Mittwoch sagte der eher schmächtige und zeitweise weinende Mann nicht aus. Das Gericht hat sieben Verhandlungstage geplant.

Am Tattag, dem 25. September vorigen Jahres, war die vierköpfige Familie in Düren bei Aachen in einem Wäldchen unterwegs, wo die tödliche Attacke geschah. Der Ehemann soll seine Frau am ganzen Körper mit dem Messer getroffen haben. Mehrere Stiche in Herz und Hals waren tödlich. Die beiden Kinder des Paares waren vermutlich nicht in Sichtweite. Eine psychiatrische Sachverständige berichtete dem Gericht am Mittwoch, der aus Afghanistan stammende Angeklagte habe gesagt, dass er am Tattag viel Alkohol getrunken habe.

Die aus Afghanistan stammende Familie war erst seit dem Sommer in Deutschland. Sie lebte davor zuletzt in einem Flüchtlingslager auf Lesbos in Griechenland.