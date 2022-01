Frauen erstochen: Angeklagter soll Tat angekündigt haben

Wuppertal (dpa/lnw)

Der Verdächtige für die Tötung zweier Frauen in Haan bei Wuppertal soll mehrfach eine Gewalttat angekündigt haben. Das wurde beim Prozessauftakt gegen den 46-Jährigen am Wuppertaler Landgericht durch die Zeugenaussage eines Polizisten bekannt. Der Angeklagte schwieg am Montag zu den Vorwürfen.

Von dpa