Frauen greifen 25-Jährigen an und erbeuten Bargeld

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 25-Jähriger ist in Dortmund von einer Gruppe junger Frauen angegriffen, ausgeraubt und leicht verletzt worden. Die Frauen hätten ihn am frühen Samstagmorgen in der Innenstadt angeschrien, bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dann hätten sie den 25-Jährigen zu Boden gestoßen und mehrfach getreten. Ein Passant sei eingeschritten und habe die Frauen aufgefordert, nicht weiter zuzutreten. Der 25-Jährige habe der Gruppe letztlich sein Portemonnaie übergeben. Die Frauen hätten daraus Bargeld entnommen und seien geflüchtet.

