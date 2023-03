Frauen verdienen sechs Prozent weniger

Düsseldorf (dpa/lnw)

Auch wenn Frauen ähnlich qualifiziert sind, werden sie im Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen in vergleichbaren Jobs um sechs Prozent schlechter bezahlt als Männer. Das teilte das Statistische Landesamt am Montag zum internationalen Aktionstag für die Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen (Equal Pay Day) am 7. März mit.

Von dpa