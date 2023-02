Frauenleiche im Wald: Früherer Nachbar vor Gericht

Münster (dpa/lnw)

Rund sechs Monate nach dem Fund einer grausam zugerichteten Frauenleiche muss sich ein ehemaliger Nachbar des Opfers vor Gericht verantworten. Der Prozess beginnt am Montag (27. Februar) um 9.00 Uhr in Münster, die Anklage lautet auf Totschlag. Der 26 Jahre alte Mann aus Greven im Kreis Steinfurt soll die Frau am 28. August 2022 nach einem Streit erwürgt haben.

Von dpa