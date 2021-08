Freiwillige gesucht: Forschungsprojekt an Fußgängermassen

Das Forschungszentrum Jülich sucht für ein wissenschaftliches Experiment rund 1500 Freiwillige. Dabei soll an vier Tagen vom 8. bis 11. Oktober ermittelt werden, wie sich bei Großveranstaltungen oder zu Stoßzeiten die Sicherheit an überfüllten Bahnhöfen verbessert lässt, wie die Projektpartner am Mittwoch mitteilten. Mit Hilfe der Freiwilligen soll in einer Veranstaltungshalle in Düsseldorf die Dynamik von Fußgängern in großen Menschenmengen untersucht werden. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).