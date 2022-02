Fressnapf will kräftig wachsen: 400 neue Märkte geplant

Krefeld (dpa)

Die Heimtierbedarfskette Fressnapf will ihre führende Marktposition in Europa weiter ausbauen. In den nächsten drei Jahren sollen europaweit rund 400 neue Läden eröffnen. Außerdem will die Kette ihr Online-Standbein weiter stärken. «Wir wollen die Marktführerschaft nicht nur verteidigen, sondern auch ausbauen», sagte der Fressnapf-Gründer und -Eigentümer, Torsten Toeller, am Mittwoch in Krefeld.

Von dpa